На Урале легковушка «не поймала занос» и влетела в автобус
В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
ДТП произошло на улице Краснофлотцев. К месту аварии прибыли экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«Возник занос, и он этот занос не поймал», — сказал собеседник E1.
Также очевидец отметил, что в салоне легковой машины находились отец и дочь. По его словам, они выглядели так, будто были в нетрезвом состоянии. В результате столкновения в автомобиле сработали подушки безопасности.