На Урале легковушка «не поймала занос» и влетела в автобус

21 марта 2026, 17:34

Машина влетела в автобус в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».





ДТП произошло на улице Краснофлотцев. К месту аварии прибыли экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.





«Возник занос, и он этот занос не поймал», — сказал собеседник E1.