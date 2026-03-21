Одного из пострадавших в ДТП с бензовозом сейчас оперируют
Одного из пострадавших в ДТП с бензовозом в Ростовской области врачи оперируют, состояние еще двух госпитализированных оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Ранее в областном МВД рассказали, что авария произошла на 33-м километре трассы Ростов — Таганрог. После столкновения загорелся бензовоз, площадь пожара достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека, еще двоих направили в медучреждения Таганрога. Позже возгорание ликвидировали.
По данным минздрава, всего в больницы доставили троих пострадавших. Двое лечатся в травматологии.
Перед этим под Воронежем произошла серия поджогов.
