Достижения.рф

Одного из пострадавших в ДТП с бензовозом сейчас оперируют

Фото: istockphoto/Gumpanat

Одного из пострадавших в ДТП с бензовозом в Ростовской области врачи оперируют, состояние еще двух госпитализированных оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в региональном минздраве.



Ранее в областном МВД рассказали, что авария произошла на 33-м километре трассы Ростов — Таганрог. После столкновения загорелся бензовоз, площадь пожара достигла 200 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека, еще двоих направили в медучреждения Таганрога. Позже возгорание ликвидировали.

По данным минздрава, всего в больницы доставили троих пострадавших. Двое лечатся в травматологии.

Перед этим под Воронежем произошла серия поджогов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0