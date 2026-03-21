Под Воронежем произошла серия поджогов — видео

21 марта 2026, 17:13

МВД: Под Воронежем мужчину и женщину задержали после поджогов вышек связи

В Воронежской области правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в поджоге вышек сотовой связи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.