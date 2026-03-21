Под Воронежем произошла серия поджогов — видео
В Воронежской области правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в поджоге вышек сотовой связи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным следствия, в ночь на 19 марта 29-летняя жительница Рязанской области и 23-летний житель Рамонского района повредили оборудование базовых станций, расположенных на улице Волкова, в проезде Маяковского в Воронеже, а также в селе Ямное. После совершения поджогов подозреваемые скрылись, однако вскоре их удалось установить и задержать.
В полиции уточнили, что в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о теракте. На время следствия обоих заключили под стражу.
