Гадалки из Грузии, миллион долларов и любовница: Андрей Малахов раскрыл новые детали убийства мэра Самары и его жены

Екатерина Бельская (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
В эфире программы «Малахов» расследуется резонансное дело об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
Тела до сих пор не обнаружены, а внучка призналась в совершении двойного убийства. Установлено, что у нее был сообщник, который помогал ей. В материале «Радио 1» расскажем о причинах поездки Екатерины в Грузию и о деталях звонка Екатерины Бельской из СИЗО.
В отношении обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) за действия с автомобилем бабушки.
Два сообщникаУ Екатерины, возможно, был не один, а два сообщника. Она познакомилась с ними в баре в Грузии летом 2024 года.
Девушка рассказала таинственной женщине о сложных отношениях в семье Тарховых, и та, проявив заботу, подтолкнула Екатерину к совершению двойного убийства. Кроме того, она нашла мужчину, который помог ей расправиться с дедушкой и бабушкой.
Александр Воеводин, заместитель руководителя следственного управления СК РФ, подчеркнул, что соответствующая информация находится на проверке. Он также отметил, что одна девушка не смогла бы осуществить такое убийство самостоятельно. В ближайшее время будет опубликована ориентировка на соучастника.
Отец ребенка поделился подробностями разговора с Катей, которая звонила ему из СИЗО. Он отметил, что она говорила о готовности сесть в тюрьму. Екатерина также выражала нежелание, чтобы её мать забирала ребенка.
Екатерина также поднимала вопросы о собственности и утверждала, что если её мать заберёт ребенка, это станет своего рода разменной монетой. Он добавил, что если они так настойчиво борются за ребенка, значит, у них есть свои интересы, возможно, финансовые.
Миллион долларов и угрозы отца ребенкаЗнакомая Екатерины в программе выразила мнение, что оставлять ребенка с крёстной нецелесообразно, поскольку она является подругой Людмилы. По её словам, когда вторая выйдет из тюрьмы, мальчик может оказаться заброшенным.
Она также предположила, что Екатерина, возможно, стремилась восстановить общение с отцом сына. Знакомая рассказала, что мать Екатерины обманным путём выманила у него миллион долларов, после чего он выгнал Екатерину и потребовал вернуть деньги. Она добавила, что Екатерина обращалась к знакомым за помощью в поиске денег и поэтому испытывала неприязнь к своей матери.
В письме от 2019 года Екатерина писала, что бывший угрожал её родственникам. Он заявил, что если она не выполнит его требования, уничтожит её, ребенка и всю семью. Найдет киллера и раскроет адреса. Екатерина была вынуждена обратиться в суд и подать заявление на свою мать, чтобы прекратить общение с близкими. Помимо этого, он заставил дать её согласие на ДНК-тест.
Отец ребенка, как выяснилось, занимается бизнесом в Израиле и неоднократно обманывал людей. Сам Влад утверждает, что не принял бы Екатерину обратно даже с деньгами, потому что у него уже новая семья.
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Исчезновение Тарховых31 января друг Виктора Тархова обратился в полицию с заявлением о его пропаже. Последний раз Тарховы выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следственные органы возбудили уголовное дело, внучка Тарховых была задержана по подозрению в совершении преступления.
Двойное убийствоДевушке предъявлено обвинение в двойном убийстве. Известно, что она не работала, а её дедушка и бабушка содержали её и снимали для неё квартиру в центре города. Следствие считает, что девушка убила своих родственников из-за неприязненных отношений.
Подготовка к преступлениюПо версии следствия, внучка заранее готовилась к преступлению: она приобрела строительную пилу, канистры с химическим веществом и пластиковые емкости. Несмотря на обработку квартиры химикатами, следователи смогли обнаружить кровь жертв.
Фото: iStock/Diy13
Доказательства и уликиПри обыске у внучки были найдены паспорта и телефоны её дедушки и бабушки. Также установлены места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, и найден проданный автомобиль бабушки обвиняемой. Следствие выяснило, что внучка получила дивиденды в размере миллиона рублей, причитавшиеся её дедушке как соучредителю организации.
Признательные показания и соучастник28 февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве. Она также указала на соучастника, который сейчас объявлен в розыск. В ходе допроса девушка рассказала, что действовала из корыстных побуждений: отравила родственников, заморозила их тела с помощью азота, а затем соучастник расчленил их.
В отношении обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) за действия с автомобилем бабушки.
Два сообщникаУ Екатерины, возможно, был не один, а два сообщника. Она познакомилась с ними в баре в Грузии летом 2024 года.
Девушка рассказала таинственной женщине о сложных отношениях в семье Тарховых, и та, проявив заботу, подтолкнула Екатерину к совершению двойного убийства. Кроме того, она нашла мужчину, который помог ей расправиться с дедушкой и бабушкой.
Александр Воеводин, заместитель руководителя следственного управления СК РФ, подчеркнул, что соответствующая информация находится на проверке. Он также отметил, что одна девушка не смогла бы осуществить такое убийство самостоятельно. В ближайшее время будет опубликована ориентировка на соучастника.
Влияние гадалок из ГрузииКрестная мама Кати утверждает, что девушка совершила идеальное убийство, но она не смогла бы сделать это без помощи. По словам Елены, Катя полностью изменила свой круг общения и в Грузии часто обращалась к гадалкам, которые оказали на нее влияние.
Фото: iStock/undefined undefined
Письмо Екатерины и звонок из СИЗОВ одной из программ было раскрыто письмо, в котором Катя объяснила одну из причин своего отчаянного поступка: она узнала, что отец её ребенка намерен забрать его в Израиль, и не хотела этого.
Отец ребенка поделился подробностями разговора с Катей, которая звонила ему из СИЗО. Он отметил, что она говорила о готовности сесть в тюрьму. Екатерина также выражала нежелание, чтобы её мать забирала ребенка.
Екатерина также поднимала вопросы о собственности и утверждала, что если её мать заберёт ребенка, это станет своего рода разменной монетой. Он добавил, что если они так настойчиво борются за ребенка, значит, у них есть свои интересы, возможно, финансовые.
«Ей важно, чтобы я забрал ребенка, и, чтобы, по поводу имущества если что-то полагается, как бы, чтобы типа мама не получила. Если они так борются за этого ребенка, значит, наверное, что-то есть. Они хотят деньги поиметь. Людмила сильно за ребенка бы не боролась. Она за своим ребенком не следила и за этого не интересовалась много», — рассказал биологический отец мальчика.
Фото: кадр из программы «Малахов»
Миллион долларов и угрозы отца ребенкаЗнакомая Екатерины в программе выразила мнение, что оставлять ребенка с крёстной нецелесообразно, поскольку она является подругой Людмилы. По её словам, когда вторая выйдет из тюрьмы, мальчик может оказаться заброшенным.
Она также предположила, что Екатерина, возможно, стремилась восстановить общение с отцом сына. Знакомая рассказала, что мать Екатерины обманным путём выманила у него миллион долларов, после чего он выгнал Екатерину и потребовал вернуть деньги. Она добавила, что Екатерина обращалась к знакомым за помощью в поиске денег и поэтому испытывала неприязнь к своей матери.
В письме от 2019 года Екатерина писала, что бывший угрожал её родственникам. Он заявил, что если она не выполнит его требования, уничтожит её, ребенка и всю семью. Найдет киллера и раскроет адреса. Екатерина была вынуждена обратиться в суд и подать заявление на свою мать, чтобы прекратить общение с близкими. Помимо этого, он заставил дать её согласие на ДНК-тест.
Отец ребенка, как выяснилось, занимается бизнесом в Израиле и неоднократно обманывал людей. Сам Влад утверждает, что не принял бы Екатерину обратно даже с деньгами, потому что у него уже новая семья.
Любовница мэраЗнакомая семьи Тарховых поделилась, что Наталья Ивановна была безмерно любящей матерью и бабушкой. Она закрывала глаза на многие вещи, включая поведение своей дочери Людмилы и внучки Екатерины. Также стало известно, что у мэра была любовница — оперная певица.
Спокойная ЕкатеринаСоседка Екатерины охарактеризовала её как тихую и вежливую. В настоящее время у Екатерины есть адвокат, который работает бесплатно.
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