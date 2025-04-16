Прилучный, Башаров, Домогаров и скандальные истории других актеров, замешанных в насилии над женщинами

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Домашнее насилие — это глобальная проблема, особенно затрагивающая женщин и детей. В России около 25% населения сталкивались с бытовым насилием, однако реальная статистика может быть выше из-за нежелания жертв обращаться за помощью.
В мире знаменитостей случаи насилия иногда становятся известными, когда публичные личности раскрывают свои истории. В материале «Радио 1» мы рассмотрим несколько известных актеров, которые проявляли жестокость по отношению к своим женам.
Их звездный роман длился всего год, но судебные разбирательства затянулись на долгие месяцы. В ходе одного из конфликтов актер ударил Григорьеву по лицу, когда она держала на руках их малыша, в результате чего пианистка потеряла два зуба.
За несколько дней до начала судебного разбирательства Гибсон заключил сделку с американской юстицией: он публично признал свою вину в насилии, чтобы избежать реального тюремного заключения. В итоге актер был осужден условно и приговорен к исправительным работам, а также к обязательным занятиям с психотерапевтом.
Его первая гражданская жена, Елизавета Круцко, пыталась защитить бывшего мужа, утверждая, что он не проявлял к ней насилия. Однако сам Башаров признался в том, что иногда применял легкие шлепки.
Его вторая жена, актриса Екатерина Архарова, стала жертвой серьезного насилия: он избил ее до комы, сломав нос. Третья супруга, Елизавета Шевыркова, также подвергалась его рукоприкладству, но прощала его. Их брак закончился после того, как он сломал ей нос.
Несмотря на это, у него не было ни одной судимости — только несколько отстранений от участия в телепроектах. В настоящее время он продолжает получать предложения от режиссеров.
Сначала актер отрицал все обвинения, но затем объяснил свои недостойные поступки «маленьким злобным существом», живущим в каждом человеке. Это «существо» проявлялось в периоды злоупотребления алкоголем.
Актриса Марина Александрова, не прислушавшись к опыту предыдущих жен Домогарова, тоже испытала на себе его агрессию. Их отношения начинались как настоящая сказка, но закончились насилием. Александрова признает, что Александр «открыл в ней любовь», но простить его избиения, запои и измены ей не удалось.
С юных лет он проявлял склонность к насилию: однажды избил пожилого ветерана и, чтобы избежать тюрьмы, ушел служить в армию. Позже он покалечил своего коллегу по театру, из-за чего тот не смог иметь детей.
Его жены и любовницы также страдали от его поведения. В состоянии алкогольного опьянения он не только наносил им побои, но и вовлекал в мир спиртного и наркотиков. Несмотря на его необычайное обаяние, которое заставляло женщин прощать ему множество обид и терпеть физическую и душевную боль, агрессивные наклонности и зависимости так и остались неизлеченными. В конечном итоге это привело к трагедии: «душа компании» стал виновником смертельной аварии, произошедшей по его вине в состоянии алкогольного опьянения.
Скандалы в их семье начались задолго до развода: в канун Нового 2019 года к их дому прибыла полиция по вызову подруги Агаты, Мариам Халиловой, которая сообщила, что Прилучный избивает жену и не позволяет ей покинуть дом.
Хотя пара не прокомментировала этот инцидент, Агата уверила поклонников, что они помирились. Однако это продлилось всего год: в период пандемии, в 2020 году, Муцениеце обратилась к своей матери через соцсети и сообщила, что Павел избивает её, доводит детей до слез, выгоняет их из дома и злоупотребляет алкоголем. В итоге пара развелась.
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*запрещён в РФ
Мэл ГибсонГолливудский актер оказался в центре скандала, связанного с домашним насилием, когда его бывшая подруга и мать его ребенка, российская пианистка Оксана Григорьева, обратилась за помощью.
Их звездный роман длился всего год, но судебные разбирательства затянулись на долгие месяцы. В ходе одного из конфликтов актер ударил Григорьеву по лицу, когда она держала на руках их малыша, в результате чего пианистка потеряла два зуба.
За несколько дней до начала судебного разбирательства Гибсон заключил сделку с американской юстицией: он публично признал свою вину в насилии, чтобы избежать реального тюремного заключения. В итоге актер был осужден условно и приговорен к исправительным работам, а также к обязательным занятиям с психотерапевтом.
Mel Gibson (Фото: Instagram* @official.mel_gibson)
Марат БашаровМарат Башаров стал едва ли не самым известным домашним тираном на отечественной сцене. Многие женщины, которые пытались построить с ним отношения, становились жертвами его нестабильной психики.
Его первая гражданская жена, Елизавета Круцко, пыталась защитить бывшего мужа, утверждая, что он не проявлял к ней насилия. Однако сам Башаров признался в том, что иногда применял легкие шлепки.
Его вторая жена, актриса Екатерина Архарова, стала жертвой серьезного насилия: он избил ее до комы, сломав нос. Третья супруга, Елизавета Шевыркова, также подвергалась его рукоприкладству, но прощала его. Их брак закончился после того, как он сломал ей нос.
Несмотря на это, у него не было ни одной судимости — только несколько отстранений от участия в телепроектах. В настоящее время он продолжает получать предложения от режиссеров.
Марат Башаров (Фото: РИА новости/Екатерина Чеснокова)
Александр ДомогаровАлександр Домогаров, казалось бы, спокойный человек, удивил многих своей агрессивной стороной. Его жены, включая гражданских, не ожидали такого поведения, однако каждая из них столкнулась со скандалами и слухами о рукоприкладстве.
Сначала актер отрицал все обвинения, но затем объяснил свои недостойные поступки «маленьким злобным существом», живущим в каждом человеке. Это «существо» проявлялось в периоды злоупотребления алкоголем.
Актриса Марина Александрова, не прислушавшись к опыту предыдущих жен Домогарова, тоже испытала на себе его агрессию. Их отношения начинались как настоящая сказка, но закончились насилием. Александрова признает, что Александр «открыл в ней любовь», но простить его избиения, запои и измены ей не удалось.
Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Михаил ЕфремовВсе проблемы Михаила Ефремова были связаны с алкоголем и агрессией.
С юных лет он проявлял склонность к насилию: однажды избил пожилого ветерана и, чтобы избежать тюрьмы, ушел служить в армию. Позже он покалечил своего коллегу по театру, из-за чего тот не смог иметь детей.
Его жены и любовницы также страдали от его поведения. В состоянии алкогольного опьянения он не только наносил им побои, но и вовлекал в мир спиртного и наркотиков. Несмотря на его необычайное обаяние, которое заставляло женщин прощать ему множество обид и терпеть физическую и душевную боль, агрессивные наклонности и зависимости так и остались неизлеченными. В конечном итоге это привело к трагедии: «душа компании» стал виновником смертельной аварии, произошедшей по его вине в состоянии алкогольного опьянения.
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Павел ПрилучныйРазвод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжает вызывать обсуждения. Хотя пара уже рассталась, вопросы, касающиеся содержания детей, все еще решаются в суде.
Скандалы в их семье начались задолго до развода: в канун Нового 2019 года к их дому прибыла полиция по вызову подруги Агаты, Мариам Халиловой, которая сообщила, что Прилучный избивает жену и не позволяет ей покинуть дом.
Павел Прилучный (Фото: ВКонтакте @priluchny2022)
Хотя пара не прокомментировала этот инцидент, Агата уверила поклонников, что они помирились. Однако это продлилось всего год: в период пандемии, в 2020 году, Муцениеце обратилась к своей матери через соцсети и сообщила, что Павел избивает её, доводит детей до слез, выгоняет их из дома и злоупотребляет алкоголем. В итоге пара развелась.
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*запрещён в РФ
Дарья Осипова