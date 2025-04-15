«Закрытые вечеринки» похлеще современных, романы с известными мужчинами и насилие Табакова: Какими откровениями удивила Проклова?

Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Елена Проклова, родившаяся 2 сентября 1953 года в Москве, начала свою карьеру в кино в возрасте 12 лет. Благодаря своему деду, актёру МХАТа Виктору Проклову, она получила свою первую роль в фильме «Звонят, откройте дверь».
Этот дебют не только принес ей награду на Венецианском кинофестивале, но и открыл двери в мир большого кино. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Второй брак с врачом Александром Дерябиным также оказался недолгим. Однако третий союз с бизнесменом Андреем Тришиным продлился целых 30 лет и подарил актрисе вторую дочь Полину. Даже после развода в 2015 году бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
Отношения с дочерьми складывались непросто. Старшая дочь Арина долгое время жила с бабушкой и дедушкой, а их конфликты привели к угрозам отречься от матери через суд. Младшая дочь Полина, получившая больше материнского внимания, окончила юридический факультет и сейчас занимается конным бизнесом за границей.
Недавно имя Елены Прокловой вновь оказалось в центре общественного внимания из-за сенсационных заявлений внучки её покойной подруги, актрисы Раисы Максимовой. В интервью наследница поделилась, что её бабушка рассказывала о «закрытых вечеринках», которые устраивали Проклова и Максимова. По её словам, эти мероприятия были «похлеще» современных скандальных встреч, собирая в своих стенах людей из театральной среды и VIP-персон.
Слова внучки Максимовой вызвали бурные обсуждения в обществе, поднимая вопросы о характере этих встреч и их возможной пикантности. Однако сама Елена Проклова поспешила опровергнуть любые намёки на непристойный характер этих мероприятий.
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Культовые роли и признаниеЗа свою карьеру Проклова снялась в таких знаковых фильмах, как «Снежная королева», «Гори, гори, моя звезда», «Мимино», «Собака на сене» и «Будьте моим мужем». Её талант был отмечен множеством наград, включая премии Всесоюзного кинофестиваля и звание Заслуженной артистки РСФСР в 1984 году.
Личная жизньЛичная жизнь Елены Прокловой всегда была яркой, как и её карьера. В 1971 году она вышла замуж за режиссёра Виталия Мелик-Карамова, но этот брак продлился всего четыре года. Дочь Арина, родившаяся в 1972 году, осталась на воспитание у бабушки и дедушки, так как актриса была слишком занята работой. Позже она сожалела о своём решении.
Второй брак с врачом Александром Дерябиным также оказался недолгим. Однако третий союз с бизнесменом Андреем Тришиным продлился целых 30 лет и подарил актрисе вторую дочь Полину. Даже после развода в 2015 году бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
Пикантные романы и сложности в отношениях с дочерьмиЛичная жизнь Прокловой была насыщена романами с известными мужчинами. Среди её возлюбленных были Олег Янковский, от которого актриса забеременела, но сделала аборт, чтобы не разрушать его семью, а также молдавский актёр Михай Волонтир.
Фото: iStock/TwilightShow
Отношения с дочерьми складывались непросто. Старшая дочь Арина долгое время жила с бабушкой и дедушкой, а их конфликты привели к угрозам отречься от матери через суд. Младшая дочь Полина, получившая больше материнского внимания, окончила юридический факультет и сейчас занимается конным бизнесом за границей.
Откровения о домогательствах и новые скандалыВ 2021 году Елена Проклова шокировала публику откровениями о домогательствах со стороны Олега Табакова. По её словам, в 15 лет он начал проявлять к ней настойчивые знаки внимания во время съёмок фильма «Гори, гори, моя звезда». Эти отношения продолжались около двух лет и были полны давления и насилия.
Недавно имя Елены Прокловой вновь оказалось в центре общественного внимания из-за сенсационных заявлений внучки её покойной подруги, актрисы Раисы Максимовой. В интервью наследница поделилась, что её бабушка рассказывала о «закрытых вечеринках», которые устраивали Проклова и Максимова. По её словам, эти мероприятия были «похлеще» современных скандальных встреч, собирая в своих стенах людей из театральной среды и VIP-персон.
Слова внучки Максимовой вызвали бурные обсуждения в обществе, поднимая вопросы о характере этих встреч и их возможной пикантности. Однако сама Елена Проклова поспешила опровергнуть любые намёки на непристойный характер этих мероприятий.
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Дарья Осипова