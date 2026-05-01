В Коми вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку, есть пострадавшие

01 мая 2026, 16:49

Фото: Istock/voffkatw

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Коми. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.





Инцидент произошёл в Усинском районе. Воздушное судно перевозило 24 человека: 21 пассажира и трёх членов экипажа. По предварительным сведениям, борт выполнял рейс по вахтовой перевозке рабочих. В момент жёсткой посадки вертолёт получил повреждения.



Десять человек получили травмы различной степени тяжести. Врачи оперативно госпитализировали всех десятерых пострадавших. Среди них — вахтовые рабочие. Остальные 14 человек не нуждаются в стационарной помощи. Специалисты выясняют причины происшествия. Спасатели уже прибыли на место.



