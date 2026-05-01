На северо-западе Москвы мужчина выпал из окна ЖК «Алые паруса» и погиб
На северо-западе Москвы мужчина погиб после падения из окна многоэтажного дома. Об этом информирует «МК».
Трагическое происшествие случилось в элитном жилом комплексе «Алые паруса». Днём 1 мая на Авиационной улице мужчина выпал из окна.
От полученных травм гражданин скончался на месте до приезда врачей. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства случившегося, в том числе то, что предшествовало падению.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Тверской области, где трёхлетний мальчик открыл окно и сорвался с пятого этажа. До этого в Санкт-Петербурге двухлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа.