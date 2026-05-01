В массовой аварии под Екатеринбургом погибли четверо детей
Под Екатеринбургом произошло массовое ДТП: четверо несовершеннолетних погибли, ещё три человека пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным сведениям, водитель Renault двигался в сторону Верхней Пышмы. В условиях дождя он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и потерял контроль над машиной.
В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. После удара французскую легковушку отбросило в грузовик MAN с полуприцепом, а затем — в Opel. В результате автомобиль-виновник загорелся.
В ведомстве уточнили: в Renault находились пять человек, четверо из них погибли. Все погибшие — несовершеннолетние, полиция устанавливает их личности. Ещё одну пассажирку легковушки 2009 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчину и женщину из Toyota доставили в 36-ю городскую больницу, где медики оказывают им помощь.
