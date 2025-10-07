Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от передозировки алкоголем

07 октября 2025, 10:26

В Хорватии гадюка умерла после того, как укусила пьяного мужчину

Фото: iStock/Lenorlux

В Хорватии гадюка, укусившая мужчину с высоким содержанием алкоголя в крови, скончалась вскоре после нападения. Об этом сообщает издание News Bar.





Как пишет источник, 42-летний Штеф Радулич возвращался с деловой встречи и решил прогуляться. В какой-то момент он случайно подошел слишком близко к гадюке, которая восприняла это как угрозу и укусила его за ногу.





«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так – глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», –рассказал пострадавший.

«Теперь прошу врача выслать мне факс с официальным подтверждением, что алкоголь спас мне жизнь – чтобы наконец заставить жену замолчать», – пошутил хорват.