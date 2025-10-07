Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от передозировки алкоголем
В Хорватии гадюка, укусившая мужчину с высоким содержанием алкоголя в крови, скончалась вскоре после нападения. Об этом сообщает издание News Bar.
Как пишет источник, 42-летний Штеф Радулич возвращался с деловой встречи и решил прогуляться. В какой-то момент он случайно подошел слишком близко к гадюке, которая восприняла это как угрозу и укусила его за ногу.
«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так – глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», –рассказал пострадавший.Штеф попытался спасти змею и даже понёс её в пункт неотложной помощи, но по пути она скончалась. Ветеринарная экспертиза установила, что уровень алкоголя в организме рептилии составил 5,1 г/кг – смертельная доза для местных видов.
Сам Радулич, несмотря на укус, не пострадал. По словам медиков, высокое содержание алкоголя в его организме могло нейтрализовать змеиную отраву.
«Теперь прошу врача выслать мне факс с официальным подтверждением, что алкоголь спас мне жизнь – чтобы наконец заставить жену замолчать», – пошутил хорват.