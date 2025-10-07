В США трехлетний мальчик нашел во дворе боевую гранату и принес ее домой
В американском штате Вашингтон трехлетний ребенок во время прогулки во дворе нашел ржавую ручную гранату и принес ее родителям. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился 29 сентября, в городе Хартлайн. Родители, заметив опасный предмет, осторожно отнесли гранату в сарай и вызвали полицию. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что граната могла взорваться в любой момент. Первоначально предполагалось, что это боеприпас времен Второй мировой войны, учитывая частые находки подобных предметов в районе Хартлайна, где раньше располагалась военная база.
Однако позже командир саперной группы уточнил, что обнаруженное устройство оказалось самодельным взрывным устройством, помещенным в корпус старой гранаты. Его успешно вывезли на полигон и обезвредели.
Специалисты отмечают, что из-за кустарного изготовления установить точное происхождение взрывного устройства будет сложно. Власти продолжают расследование, чтобы выяснить, как и зачем боеприпас оказался во дворе жилого дома.
