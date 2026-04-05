Жесткое ДТП в Уфе, три человека в коме — видео
В Уфе произошло серьезное ДТП. автомобиль Lada Priora, двигавшийся по встречной полосе трассы М-5 с выключенными фарами, столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем. Инцидент случился ночью на участке между Демой и кафе «Отдых».
Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, в момент аварии в салоне второго автомобиля находились четверо молодых людей в возрасте 20 лет. Все они получили тяжелые травмы и в критическом состоянии их доставили в реанимацию.
По словам родственников пострадавших, водитель Lada в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия уточняются.
