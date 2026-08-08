Гаишники помогли доставить мальчика в больницу с прищемленным пальцем в Чите

08 августа 2026, 16:44

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Забайкальском крае сотрудники Госавтоинспекции оперативно пришли на помощь полуторагодовалому мальчику, получившему серьезную травму пальца. Об этом 8 августа пишет KP.RU.