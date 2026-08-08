Гаишники помогли доставить мальчика в больницу с прищемленным пальцем в Чите
В Забайкальском крае сотрудники Госавтоинспекции оперативно пришли на помощь полуторагодовалому мальчику, получившему серьезную травму пальца. Об этом 8 августа пишет KP.RU.
Женщина с плачущим ребенком на руках обратилась к полицейским, несшим службу на стационарном посту ДПС при въезде в Читу. Она сообщила, что сын прищемил палец дверью, и ему требуется неотложная медицинская помощь.
Инспекторы незамедлительно откликнулись на просьбу. Полицейские проинформировали дежурную часть о случившемся, после чего посадили маму, малыша и находившихся с ними родственников в патрульный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили их в детскую больницу.
Благодаря слаженным и быстрым действиям автоинспекторов врачам удалось своевременно провести экстренное хирургическое вмешательство. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Спустя несколько дней после инцидента сотрудники ГАИ навестили мальчика в медицинском учреждении и передали ему подарок, а также памятные сувениры. Женщина выразила глубокую благодарность полицейским за внимательность, отзывчивость и готовность прийти на помощь в сложной ситуации.
Читайте также: