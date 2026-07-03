Сотрудник ГАИ выстрелил школьнику в голову во время погони в Карелии: что его ждет
Полицейскому, выстрелившему в голову несовершеннолетнему водителю во время преследования в Карелии, может грозить до десяти лет лишения свободы по статье о превышении полномочий. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.
По словам эксперта, уголовное дело возбудят, если следствие докажет, что инспектор применил табельное оружие без достаточных оснований. В частности, не исчерпал все другие способы остановки автомобиля, не убедился в возрасте нарушителя и не оценил реальную степень угрозы для окружающих, пишет «Газета.Ru».
Инцидент произошёл 30 июня. Сотрудники ДПС попытались остановить машину под управлением подростка, однако в ходе погони один из инспекторов произвёл выстрел, ранив водителя в голову. Школьника экстренно госпитализировали. Он находится в реанимации.
Ранее обвиняемую по делу о нападении на гаишника в Москве отправили под домашний арест. Подробности в нашем материале.
Читайте также: