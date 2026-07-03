Сотрудник ГАИ выстрелил школьнику в голову во время погони в Карелии: что его ждет

03 июля 2026, 15:01

Адвокат Воропаев: выстрелившему в голову школьнику гаишнику могут дать 10 лет

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Полицейскому, выстрелившему в голову несовершеннолетнему водителю во время преследования в Карелии, может грозить до десяти лет лишения свободы по статье о превышении полномочий. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.