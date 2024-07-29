Галлямова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
К восьми годам колонии заочно приговорен российский политолог Аббас Галлямов* по статье о фейках о ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил защитник Алан Гамазов.
«Суд назначил Галлямову восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», — прокомментировал адвокат.
На тот же срок осужден украинский журналист Александр Преподобный, добавил Гамазов. Правоохранители объявили Галлямова в розыск в марте прошлого года. Перед этим Минюст признал его иноагентом за распространение соответствующих материалов, выступления против спецоперации и связи с иностранными агентами.
*Признан иноагентом в РФ.
Читайте также:
В Минюсте предложили увеличить предельный возраст нотариусов
Минюст пополнил список иноагентов
Пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов
Никита Кротов