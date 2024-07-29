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Галлямова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову* за фейки об армии РФ
29 июля 2024, 22:29
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К восьми годам колонии заочно приговорен российский политолог Аббас Галлямов* по статье о фейках о ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил защитник Алан Гамазов.
«Суд назначил Галлямову восемь лет колонии заочно и запретил на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», — прокомментировал адвокат.

На тот же срок осужден украинский журналист Александр Преподобный, добавил Гамазов. Правоохранители объявили Галлямова в розыск в марте прошлого года. Перед этим Минюст признал его иноагентом за распространение соответствующих материалов, выступления против спецоперации и связи с иностранными агентами.



*Признан иноагентом в РФ.

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СК РФ возбудил дело о халатности после жалоб ветеранов на мигрантов в Одинцово
30 июля 2024, 03:48

Фото: сайт Кремля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности после жалоб от участников и ветеранов боевых действий на проблемы с мигрантами в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в тг-канале.
О том, как продвигается расследование, поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин, к которому обратились с жалобой на то, что в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), в рамках которого будет дана правовая оценка изложенным доводам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет МВД правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.

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При сходе поезда после ДТП с фурой под Волгоградом пострадали 52 человека
29 июля 2024, 23:52

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области при сходе девяти вагонов поезда после ДТП с фурой «КАМАЗ» пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона в тг-канале. Из сошедших с рельс вагонов опрокинулись семь, всего в поезде находилось 803 пассажира, говорится в сообщении.
ДТП произошло сегодня днем, 29 июля, на перегоне Гремячая-Котельниково, когда водитель большегруза выехал на ж/д при красном сигнале светофора, и в него врезался пассажирский поезд №491 Казань – Адлер.
«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети», — заявили в администрации области.
Сообщается, что три человека находятся в тяжелом состоянии, двое из них попали в 25-ю больницу Волгограда, а одного (машиниста) — в ведомственное учреждение.

«В 20.45 мск 10 вагонов с пассажирами поезда №491 Казань – Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек. Остальные пассажиры поезда №491 продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда», — заявили в РЖД.
Ранее в РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом — грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя грузовика.

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области, есть пострадавшие
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В Москве двое мужчин угрожали расстрелять полицию макетом автомата Калашникова
29 июля 2024, 23:15

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

Спецназ Росгвардии поймал на западе Москвы двух мужчин, которые угрожали полиции макетом автомата Калашникова. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве сообщает ТАСС. Вместе с макетом АК у дебоширов изъяли еще несколько похожих на оружие предметов, говорится в сообщении.
«Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве совместно с полицейскими задержали двоих мужчин, угрожавших им «автоматом» Калашникова», — указано в заявлении.
По информации ведомства, полицейские приехали на вызов после сообщений о криках с угрозами из окна квартиры на улице Богданова, где на четвертом этаже наткнулись на двух подозрительных мужчин. Уточняется, что у одного из них в руках был предмет, похожий на автомат Калашникова, которым он сначала угрожал сотрудникам, а после спрятался в квартире.

«Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, мужчины были задержаны. В ходе осмотра квартиры были изъяты предположительно макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, а также предмет, похожий на винтовку», — пояснили в ГУ Росгвардии.
По факту случившегося на Богданова возбудили уголовное дело по статье 213 УК: Хулиганство.

Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в организации нарколаборатории. По информации следствия, производитель жил в съемном доме, который расположен в кооперативе «Слава», где и организовал лабораторию для выращивания конопли.

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ГАИ: три машины столкнулись при ДТП на Новоарбатском мосту в Москве
29 июля 2024, 22:25

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Авария с участием трех автомобилистов произошла на Новоарбатском мосту в Москве. Предварительно, сообщается о трех пострадавших. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
По предварительной информации, водитель BMW вылетел на встречку, где произошло столкновение с двумя легковушками.

«Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека», — сказано в публикации.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ, точное количество пострадавших уточняется. По данным телеканала РЕН ТВ, их четверо.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре в ночь на понедельник, 29 июля, легковой автомобиль врезался в дерево. В результате аварии пострадали четыре человека.

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#новости
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МЧС: все пострадавшие в аварии на ж/д под Волгоградом извлечены из вагонов
29 июля 2024, 20:54

Фото: istockphoto/DmyTo

Всех пострадавших в результате аварии с участием грузовика и поезда извлекли из сошедших с рельсов вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«После установки вагонов специалисты МЧС России совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции, откуда люди на резервном поезде проследуют дальше к местам отдыха», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в Волгоградской области на перегоне Гремячая – Котельниково. Водитель «Камаза» выехал на железнодорожные пути на красный сигнал, в результате чего произошло столкновение с пассажирским составом, который следовал из Казани в Адлер.

По информации спасателей, с путей сошли девять вагонов, из которых семь опрокинулись. В составе было более 800 человек, из которых 140 получили ушибы и ссадины.

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#грузовик
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#волгоградская область
#новости
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Появилось видео задержания Росгвардией владельца нарколаборатии в Щёлкове
29 июля 2024, 20:18

Фото: Росгвардия Московской области

В городском округе Щёлково при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркосодержащих растений.
По данным следствия, преступник в арендованном доме, который расположен в кооперативе «Слава», организовал лабораторию по выращиванию конопли.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники ОМОН «Русич» совместно с коллегами из правоохранительных органов задержали 38-летнего ранее судимого жителя Москвы.

В ходе осмотре помещения были обнаружены и изъяты 177 кустов растений, удобрения, тепловые лампы и прочее необходимое оборудование.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#наркотики
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Более 300 человек отправили в ПВР после схода поезда с рельсов под Волгоградом
29 июля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/murengstockphoto

Более 300 пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Волгоградской области в результате столкновения с грузовиком, направили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в администрации региона.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после чрезвычайного происшествия уже 339 человек находятся в ПВР. Они были оперативно развёрнуты в Котельниковском районе, уточняется в сообщении, опубликованном в телеграм-канале областной администрации.

Инцидент произошёл в понедельник в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с проходящим пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань - Адлер. С путей сошли восемь вагонов. На момент столкновения в составе находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные.

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#волгоградская область
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Мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата в Москве
29 июля 2024, 18:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В столичном районе Солнцево мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата Калашникова, бойцам СОБРа пришлось штурмовать квартиру злоумышленника, об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, вечером в воскресенье, 28 июля, жители дома на улице Богданова услышали крики из квартиры. Там мужчина кричал, что кого-то убьет. Тогда жильцы вызвали полицию. Сотрудникам открыл дверь мужчина с автоматом и пообещал всех расстрелять, после чего запер дверь.

Тогда уже в дело пришлось вмешаться бойцам СОБРа. Они штурмом взяли квартиру 38-летнего подозреваемого, задержали самого мужчину и его 70-летнего отца. В квартире у мужчин также обнаружили четыре пистолета, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. При этом автомат Калашникова оказался ненастоящим.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства смерти трех сестер
СК устанавливает обстоятельства смерти трех сестер в Санкт-Петербурге
29 июля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/blinow61

Обстоятельства смерти трех сестер в одной из квартир Санкт-Петербурга выясняют следователи. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице, мертвых родственниц в возрасте 35, 29 и 19 лет нашли на Комендантском проспекте.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ранее уточнялось, что в органы об этом сообщил их брат, по словам которого родственники не общались в последнее время.

Известно, что сестры не принимали от семьи помощь, стали худеть, ничего не ели, предпочитая современной медицине гомеопатию. Возможной причиной обиды могло стать то, что старшая перестала говорить с мамой в связи с потерей работы.

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