В Приамурье восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире

Фото: istock / bee32
В поселке Прогресс Амурской области восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и случайно спалил двухкомнатную квартиру. О происшествия сообщает МЧС России по Приамурью.
Возгорание произошла 31 января. Ребенок нашел зажигалку и решил поиграть с ней. В это время мать находилась в другой комнате с другими детьми. Женщина почувствовала запах гари, вывела детей из помещения и попыталась устранить огонь сама. Однако ей не удалось справиться с огнём, и пришлось вызывать спасателей.
В итоге квартира сгорела, пятерых жильцов дома эвакуировали из-за сильного задымления. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадало
Читайте также:
Более 165 человек пострадали и двое погибли при взрыве на газозаправке в Кении
РЕН ТВ: В Ленобласти жена и дети прожили больше трёх лет бок о бок с мумией
Суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь
Алина Юрчак