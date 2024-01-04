В Казахстане взрыв газа разрушил кафе, есть пострадавшие

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В одном из кафе города Уральска в Казахстане произошел взрыв газа, после которого здание загорелось и рухнуло, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на республиканское МЧС.
Минувшей ночью в Уральске разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq по адресу: улица Сырыма Датова, 52, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области страны.
«Звонок о пожаре поступил в 2.07. По прибытии первого подразделения в 2.17 установили, что предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 м² с продолжительным горением», — рассказали в органе гражданской защиты.
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