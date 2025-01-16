«Газель» наехала на женщину во дворе дома в Путилкове

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В Подмосковье водитель грузовика наехал на женщину во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что авария произошла в Путилково во дворе домов по Сходненской улице. Водитель «Газели» сдавал назад и не заметил идущую по дороге женщину. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как грузовик на низкой скорости пытается выехать из жилого комплекса задним ходом, после чего совершает наезд на женщину.
По словам очевидцев, пострадавшая проживает в одном из домов комплекса. Ей чудом удалось выжить, но она получила травмы ноги и плеча.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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По словам очевидцев, пострадавшая проживает в одном из домов комплекса. Ей чудом удалось выжить, но она получила травмы ноги и плеча.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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Анастасия Чинкова