Спецслужбы предотвратили нападение на школу в Реутове: ученик планировал поножовщину

В подмосковном Реутове спецслужбы предотвратили потенциальное нападение на школу №1, которое планировал 16-летний ученик Руслан С. Во время задержания у молодого человека были обнаружены три ножа и перчатки, что указывает на его намерения совершить преступление. Об этом пишет Telegram-канал Mash.