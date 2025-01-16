Спецслужбы предотвратили нападение на школу в Реутове: ученик планировал поножовщину

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В подмосковном Реутове спецслужбы предотвратили потенциальное нападение на школу №1, которое планировал 16-летний ученик Руслан С. Во время задержания у молодого человека были обнаружены три ножа и перчатки, что указывает на его намерения совершить преступление. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, вооруженный подросток пытался проникнуть в учебное заведение с целью нападения на учеников. В ходе обысков у него также нашли чат в мессенджере, признанного террористической организацией «Колумбайн»*.
В настоящее время на Руслана С. возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спецслужбы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенное в РФ движение.
В настоящее время на Руслана С. возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спецслужбы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенное в РФ движение.
Дарья Осипова