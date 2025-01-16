Сборщики марихуаны притворились сугробами перед полицейскими в Бурятии

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В Бурятии сборщики марихуаны притворились сугробами, чтобы скрыться от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Отмечается, что трое местных жителей решили отправиться на поле для сбора конопли. Они вызвали такси и надели белые халаты, чтобы скрыться на фоне снега. В результате, им удалось собрать 17 килограммов, но белые халаты им не помогли – бдительные полицейские их всё-таки заметили.
Правоохранителей насторожил автомобиль такси с неместными номерами. Пока водитель общался с полицейскими, мужчины вернулись с мешками конопли.
В отношении мужчин было заведено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработки наркотических средств. По ней им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Правоохранителей насторожил автомобиль такси с неместными номерами. Пока водитель общался с полицейскими, мужчины вернулись с мешками конопли.
В отношении мужчин было заведено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработки наркотических средств. По ней им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Анастасия Чинкова