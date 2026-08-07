«Газетная нарезка»: В Тольятти 77-летний пенсионер «развёл» мошенников на миллионы

07 августа 2026, 10:12

Пенсионер из Тольятти отдал курьеру мошенников пакет с газетой вместо денег

Фото: Istock/seb_ra

В Тольятти пенсионер обманул мошенников, отдав курьеру пакет с нарезанной газетой вместо 2,4 млн рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.