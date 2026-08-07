«Газетная нарезка»: В Тольятти 77-летний пенсионер «развёл» мошенников на миллионы
В Тольятти пенсионер обманул мошенников, отдав курьеру пакет с нарезанной газетой вместо 2,4 млн рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Мужчина 77 лет сразу распознал обман и решил разыграть злоумышленников. Женщина-курьер из Самарской области забрала пакет с муляжом и уехала ни с чем.
Позже её задержали правоохранители. Она предстанет перед судом по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. Кроме того, в отношении 42-летней гражданки возбудили ещё одно дело.
Следствие полагает, что обвиняемая получила 1,9 млн рублей от другого потерпевшего — 52-летнего мужчины, убедив его несовершеннолетнюю дочь передать деньги. Суд арестовал её счета и имущество, полиция продолжает розыск остальных участников преступной схемы.
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