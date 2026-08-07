Экскурсовод не выжил при встрече со змеей в России

07 августа 2026, 09:24

Mash: в Кисловодске у экскурсовода остановилось сердце после укуса змеи

Фото: iStock/mgallar

В Кисловодске 73-летний экскурсовод попал в реанимацию после укуса змеи, но не выжил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.