Экскурсовод не выжил при встрече со змеей в России
В Кисловодске 73-летний экскурсовод попал в реанимацию после укуса змеи, но не выжил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мужчина вместе с друзьями отправился на кладбище, когда на него напала рептилия. Когда пострадавший вернулся домой, его нога начала опухать. Тогда пенсионера доставили в больницу.
Медики оказали пациенту помощь и заверили семью, что ему стало лучше. Однако утром он скончался — у него остановилось сердце. Родственники заказали независимую экспертизу. Если она подтвердит нарушения, правоохранители могут начать проверку.
Ранее сообщалось, что жительница Челябинской области обратилась в больницу после нападения каракурта в поле.
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