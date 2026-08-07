Студентка сожгла свою квартиру из-за «устройств слежки»

07 августа 2026, 09:46

В Подмосковье мошенники заставили студентку поджечь свою квартиру

Фото: iStock/sapozhnik

20-летняя жительница Подмосковья поверила мошенникам и лишилась жилья. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД региона.