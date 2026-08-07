Студентка сожгла свою квартиру из-за «устройств слежки»
20-летняя жительница Подмосковья поверила мошенникам и лишилась жилья. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД региона.
Все началось со звонка от «сотрудника поликлиники», который попросил продиктовать код из сообщения для записи на диспансеризацию. Затем с девушкой связались якобы представители Росфинмониторинга и ФСБ. Они заявили, что третьи лица получили доступ к ее личным данным и могут взять кредит, а потом направить эти средства на поддержку украинской армии. Студентку убедили, что за это ей грозит уголовная ответственность.
Жертва передала курьеру наличные, а затем оставила ключи от одной из своих квартир для «проведения обыска». На следующий день мошенники убедили ее, что в основном жилье якобы появились устройства слежки, и посоветовали поджечь квартиру, чтобы их уничтожить. Студентка следовала их указаниям, во время пожара никто не пострадал.
Позже девушка рассказала обо всем матери, и вместе они обратились в полицию. Сотрудники задержали 19-летнюю курьершу, которая, по ее словам, сама стала жертвой мошенников.
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