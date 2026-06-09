Взрыв на газораспределительной станции в Дагестане: подробности

09 июня 2026, 21:24

Взрыв на газораспределительной станции случился в дагестанском Кизилюрте

Фото: istockphoto/RamonCast

В дагестанском городе Кизилюрт произошёл взрыв на газораспределительной станции, после чего начался крупный пожар. Об этом 9 июня сообщили в Главном управлении МЧС по республике.