Взрыв на газораспределительной станции в Дагестане: подробности
В дагестанском городе Кизилюрт произошёл взрыв на газораспределительной станции, после чего начался крупный пожар. Об этом 9 июня сообщили в Главном управлении МЧС по республике.
В ведомстве уточнили, что сначала поступила информация о взрыве газовой трубы, а позднее выяснилось: инцидент случился на автозаправочной станции «Метан». Она располагается на территории газооградительной станции (ГОС) «Новый Сулак».
К месту происшествия оперативно направили силы и средства для тушения пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности. Ведётся разведка. Глава городского округа Саид Маматханов сообщил ТАСС, что из зоны ЧП эвакуировали более 100 человек.
По предварительным данным Минздрава республики, пострадавших нет. На месте дежурят машины скорой помощи, специалисты находятся в режиме повышенной готовности.
В мэрии Кизилюрта уточнили, что взрыв произошёл на участке трубы между селом Гельбах и посёлком Бавтугай. Подачу топлива прекратили, в трубе догорают остатки газа. Исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Фёдор Щукин взял ситуацию под личный контроль.
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