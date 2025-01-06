Газовый баллон взорвался на рынке в Москве

Фото: iStock/RamonCast
Три человека пострадали при взрыве газового баллона на территории строительного рынка «Славянский мир» на Калужском шоссе в Москве, передает РЕН ТВ.
ЧП произошло во время приготовления пищи. Уточняется, что среди пострадавших – 39-летняя женщина и 28-летний мужчина. Им оказывается необходимая помощь.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают столичные экстренные службы.
Читайте также:
Восьмилетние школьники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге
В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова
Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
Екатерина Коршунова