Восьмилетние школьники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге

Фото: istockphoto/Paha_L
Вечный огонь в Верхнем парке Красного села в Петербурге затушили восьмилетние школьники, проинформировал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Личности малолетних злоумышленников оперативно установили.
«Преступниками оказались два мальчика 2016 года рождения, которые учатся во втором и первом классе», — пояснили журналистам.Полицейские выписали родителям протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, проведя с детьми профилактическую беседу. Кроме того, родителям грозит уголовное наказание, добавили в региональном МВД.
«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних…» — заключили в ведомстве.
Перед этим сообщалось, кого в Москве избили неизвестные.
Читайте также:
Беременная учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша
Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
МЧС: Четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве, погиб человек
Никита Кротов