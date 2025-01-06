В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова

Кирилл Ляпунов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
В Москве жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. Спортсмен находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В прошлую пятницу в столичную больницу с трудом самостоятельно пришёл 38-летний Ляпунов. Медики диагностировали у спортсмена перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. Ляпунова госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Перед тем как потерять сознание, олимпиец успел сообщить, что его избили неизвестные на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Кирилл Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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Перед тем как потерять сознание, олимпиец успел сообщить, что его избили неизвестные на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Кирилл Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
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