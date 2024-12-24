Газовый баллон взорвался в жилом доме, пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Фото: iStock/ecrabb
В Оренбурге на улице Рабочей произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Оренбургской области.
По информации ГУ МЧС России по Оренбургской области, взрыв произошел без последующего горения, однако он привел к частичному обрушению дома. Общая площадь разрушений составила 15 квадратных метров, включая обрушение перекрытий и внутренних перегородок.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали ликвидацию последствий взрыва. В работе задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Оренбурга для оказания помощи. Врачи оценивают состояние троих из четырех пострадавших как тяжелое.
Предварительной причиной взрыва стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Читайте также:
Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков
В Перми за вечер подожгли два отделения Сбера
В Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали ликвидацию последствий взрыва. В работе задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Оренбурга для оказания помощи. Врачи оценивают состояние троих из четырех пострадавших как тяжелое.
Предварительной причиной взрыва стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Читайте также:
Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков
В Перми за вечер подожгли два отделения Сбера
В Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
Дарья Осипова