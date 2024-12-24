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Газовый баллон взорвался в жилом доме, пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В Оренбурге при взрыве газового баллона пострадали трое взрослых и ребенок
Фото: iStock/ecrabb

Фото: iStock/ecrabb

В Оренбурге на улице Рабочей произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Оренбургской области.
По информации ГУ МЧС России по Оренбургской области, взрыв произошел без последующего горения, однако он привел к частичному обрушению дома. Общая площадь разрушений составила 15 квадратных метров, включая обрушение перекрытий и внутренних перегородок.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые начали ликвидацию последствий взрыва. В работе задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Оренбурга для оказания помощи. Врачи оценивают состояние троих из четырех пострадавших как тяжелое.



Предварительной причиной взрыва стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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#мчс
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#взрыв
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#смертная казнь
В Сирии боевики подожгли рождественскую елку
Al-Watan: боевики-иностранцы сожгли рождественскую елку в сирийской Скальбии
24 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Irina Khabarova

Группа иностранных боевиков подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия, расположенном на севере сирийской провинции Хама. Об этом проинформировала местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии, Магера Хаддада.
По словам Хаддада, восемь не сирийских граждан устроили поджог всего через два дня после установки ёлки. Отмечается, что службы безопасности уже задержали виновных. Помимо этого, настоятель также добавил, что рождественская елка и праздничная иллюминация будут восстановлены.

В Оренбурге произошел взрыв газового баллона, в результате которого травмы получили четыре человека, среди которых — один ребенок. Инцидент произошел во время проведения ремонта натяжных потолков в одном из жилых помещений.

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#ёлки
#взрыв
#ёлка
#инцидент
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Россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков
Jakarta Globe: на Бали задержан россиянин за попытку распространения наркотиков
24 декабря 2024, 07:34

Фото: iStock/Sergei Fyss

Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало 33-летнего россиянина Евгения Карамышева по подозрению в попытке распространения семи видов наркотиков. Об этом информирует индонезийский портал Jakarta Globe.
Сообщается, что задержание произошло во время расследования, инициированного наводками от общественности.

Карамышев, проживавший на Бали в течение года, был пойман с 223,15 грамма гашиша, который, по мнению властей, предназначался для продажи в преддверии новогодних праздников. При обыске его съемной комнаты были обнаружены дополнительные наркотики, включая марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.

Подозреваемый признался, что наркотики были заказаны из Таиланда и что он лишь получал и распространял их, не зная личностей своих работодателей. В соответствии с индонезийским законодательством Карамышеву грозит суровое наказание, включая возможность смертной казни или до 20 лет тюрьмы.

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Перми за вечер подожгли два отделения Сбера
24 декабря 2024, 05:45

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Перми за один вечер были подожжены два отделения Сбера. Этим поделились в URA.RU.
«Вечером 23 декабря в прикамской столице с разницей примерно в час произошли поджоги двух отделений Сбера», — говорится в сообщении.

С подозреваемыми уже работает полиция. В первом случае отделение подожгли о улице Мира. В результате происшествия серьезные травмы получил один местный житель.

Второй поджог произошел по улице Ленина спустя час после возгорания на улице Мира. Предполагаемой злоумышленницей оказалась 50-летняя женщина. Ее задержал местный житель, который сам получил ожоги рук и лица. Подозреваемая не сопротивлялась. Сейчас ей занимается полиция.

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#поджог
#ожоги
#происшествия
#пермский край
#банки
#сбербанк
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В Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
Mash: в Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
24 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/Milan Krasula

В Хабаровском крае стая собак за две минуты растерзала пенсионерку. Об этом пишет Mash.
«Стая собак растерзала пенсионерку в Хабаровском крае, когда 68-летняя женщина вышла из своего частного дома набрать воды», — говорится в сообщении telegram-канала.

По информации источника, стая собак не была бездомной. Животные сбежали от местной жительницы незадолго до трагедии. Как оказалось, стая всего за две минуты растерзала пострадавшую. Ее тело обнаружили местные жители возле колонки. Возбуждено уголовное дело по статье: «причинение смерти по неосторожности».

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#уголовное дело
#хабаровский край
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Al Jazeera: в атаке Израиля на больницу в секторе Газа пострадали 20 человек
24 декабря 2024, 05:14

Фото: iStock/Gilnature

В результате атаки Израиля на больницу Камаль Адван на севере сектора Газа пострадали 20 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван,... в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения», — заявили на телеканале.

Уточняется, что израильская атака была совершена с помощью начиненных взрывчаткой роботов. Директор больницы Хуссам Абу Сафия призвал общественность вмешаться в это происшествие. Также на телеканале отметили, что Израиль использует танки и БПЛА для нанесения ударов по больнице. Сейчас в ней находится 400 мирных жителей, включая младенцев.

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#происшествие
#израиль
#танки
#бпла
#больницы
#атака
#сектор газа
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На Гавайях в США произошло извержение одного из самых активных вулканов
24 декабря 2024, 04:46

Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard

На Гавайях в США произошло извержение одного из самых активных вулканов Килауэа. Об этом заявляет американская геологическая служба.
«Гавайская вулканологическая обсерватория USGS наблюдала извержение на снимках веб-камеры вершины Килауэа, указывая на то, что извержение началось в кальдер Халемаумау и вершины в Национальном парке вулканов Гавайев», — сообщает ведомство.

Повышенная сейсмическая активность была зафиксирована около двух часов ночи. Уже через пол часа служба зафиксировала факт извержения. Уровень опасности постепенно увеличивается. Оценка рисков произойдет по мере развития извержения.

Килауэа является одним из самых активных вулканов на Земле. Согласно мифологии, он является местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.

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Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка

В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет

NBC News: экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу
#сша
#происшествие
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Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
24 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы Владивостока задержали женщину, которая подозревается в поджигании банка с помощью фейерверка. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
«Неизвестная женщина зашла в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась», — говорится в публикации ведомства.

Выяснилось, что 50-летняя подозреваемая является местной жительницей. В ходе розыскных мероприятий ее задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас женщина находится в полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#салют
#полиция
#банки
#поджог
#владивосток
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В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет
24 декабря 2024, 02:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В США учительница приговорена к 25 годам колонии за совращение 12-летнего ученика, от которого она родила. Этим поделились в New York Post.
По данным следствия, женщина пригласила подростка к себе домой, где и произошел половой контакт. После она была задержана и выпущена под залог. Далее ее снова доставили в тюрьму из-за угроз в отношении мальчика.

Как оказалось, учительница позвонила подростку с незнакомого номера и рассказала ему о беременности. До этого она писала ученику сообщения с угрозами.

ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. Женщина родила ребенка уже в тюрьме, после чего его отдали на попечение семье подростка. Его мама заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с ребенком.

В рамках следствия выяснилось, что женщина общалась на откровенные темы еще с несколькими подростками в мессенджерах. Она признала свою вину в пяти случаях совращения малолетних. По итогу суд приговорил учительницу к 25 годам колонии без права на УДО.

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#суд
#сша
#педофилия
#учитель
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NBC News: экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу
24 декабря 2024, 02:06

Билл Клинтон (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает NBC News.
«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — поделились на телеканале, цитируя помощника Клинтона.

Отмечается, что бывший президент пройдет обследование и у него возьмут анализы.

Ранее «Радио 1» рассказывало о тайном разговоре Билла Клинтона с бывшим президентом России Борисом Ельциным. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.

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#сша
#президент
#госпитализация
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