В Перми за вечер подожгли два отделения Сбера

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В Перми за один вечер были подожжены два отделения Сбера. Этим поделились в URA.RU.
«Вечером 23 декабря в прикамской столице с разницей примерно в час произошли поджоги двух отделений Сбера», — говорится в сообщении.
С подозреваемыми уже работает полиция. В первом случае отделение подожгли о улице Мира. В результате происшествия серьезные травмы получил один местный житель.
Второй поджог произошел по улице Ленина спустя час после возгорания на улице Мира. Предполагаемой злоумышленницей оказалась 50-летняя женщина. Ее задержал местный житель, который сам получил ожоги рук и лица. Подозреваемая не сопротивлялась. Сейчас ей занимается полиция.
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Иван Мусатов