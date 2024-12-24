В Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку

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В Хабаровском крае стая собак за две минуты растерзала пенсионерку. Об этом пишет Mash.
«Стая собак растерзала пенсионерку в Хабаровском крае, когда 68-летняя женщина вышла из своего частного дома набрать воды», — говорится в сообщении telegram-канала.
По информации источника, стая собак не была бездомной. Животные сбежали от местной жительницы незадолго до трагедии. Как оказалось, стая всего за две минуты растерзала пострадавшую. Ее тело обнаружили местные жители возле колонки. Возбуждено уголовное дело по статье: «причинение смерти по неосторожности».
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