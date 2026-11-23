Газовый баллон взорвался в жилом доме в Москве
В московской пятиэтажке на Открытом шоссе разгерметизировался кислородный баллон. Хозяина квартиры доставили в больницу. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, в доме рядом со станцией «Бульвар Рокоссовского» раздался громкий хлопок. Ударная волна выбила окно в квартире. Объем баллона составлял три литра. На место прибыли медики и сотрудники экстренных служб.
Кислородные баллоны применяют дома, в том числе для кислородотерапии. Однако перед установкой оборудования стоит уточнить у поставщика и местного подразделения МЧС условия его размещения. Российские правила противопожарного режима прямо запрещают хранить в квартирах баллоны с горючими газами. Кислород сам не горит, но усиливает горение других веществ. При этом местные рекомендации по хранению баллонов могут формулироваться строже, поэтому считать любое размещение кислородного баллона в квартире разрешенным нельзя.
Читайте также: