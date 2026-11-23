23 ноября 2026, 15:05

Хозяин квартиры пострадал после разгерметизации кислородного баллона в Москве

Фото: iStock/bajker

В московской пятиэтажке на Открытом шоссе разгерметизировался кислородный баллон. Хозяина квартиры доставили в больницу. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.