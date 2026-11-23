23 ноября 2026, 11:24

В Петербурге мошенники обманули школьницу и украли из ее квартиры 16 млн рублей

Фото: iStock/Okssi68

В Санкт-Петербурге семья лишилась 16 миллионов рублей из-за мошенников, втянувших в схему школьницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.