Российская школьница помогла мошенникам похитить сбережения своих родителей
В Санкт-Петербурге семья лишилась 16 миллионов рублей из-за мошенников, втянувших в схему школьницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
О произошедшем стало известно после того, как отец семейства обнаружил пропажу средств и обратился в полицию. Как выяснили правоохранители, жертвой аферистов стала дочь заявителя.
Девушка поверила в то, что ей говорили по телефону, и начала выполнять инструкции злоумышленников. В итоге она передала ключи от дома незнакомцу. Тот, предположительно, проник в квартиру, взломал сейф и похитил сбережения семьи.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. Вскоре правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, причастного к преступлению. Удалось ли вернуть деньги, в материале не уточняется.
Ранее сообщалось о похожем случае в Красноярске. Там 18-летняя девушка отдала мошенникам 13,5 млн из сейфа родителей.
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