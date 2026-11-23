Жительница Приморья разгромила магазин и оттаскала за волосы сотрудницу
В Находке женщина разбила витрины в супермаркете и напала на продавца. Об этом сообщает полиция Приморья в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в продуктовом магазине на Находкинском проспекте. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, нападавшая вцепилась в волосы пострадавшей и таскала ее по торговому залу.
Позднее стражам порядка поступили два заявления: от владелицы супермаркета — о повреждении имущества, а также от продавца — о причинении вреда здоровью. Девушку направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести полученных травм.
По данным местных пабликов, бывшая сотрудница магазина рассказала, что злоумышленница неоднократно устраивала конфликты и угрожала сжечь торговую точку. На нее якобы написали шесть заявлений в полицию.
В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и личность предполагаемой дебоширки. По итогам проверки они примут процессуальное решение.
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