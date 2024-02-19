Газовый баллон взорвался во время пожара в автосервисе в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал «Правопорядок и безопасность ЛО»
Во время пожара в автомастерской в Ленинградской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета правопорядка и безопасности.
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 12:40. Возгорание произошло в здании автосервиса в посёлке Бугры на улице Шоссейная. Уже спустя почти полчаса ранг пожара повышен был повышен до второго из-за взрыва газового баллона.
Фото: телеграм-канал «Правопорядок и безопасность ЛО»
Сейчас на месте работают дежурные смены пожарных частей Леноблпожспас, частей МЧС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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«Горит по всей площади с обрушением кровли деревянное здание автосервиса размером 20х50, двухэтажная пристройка 5х10 и 4 вагончика», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают дежурные смены пожарных частей Леноблпожспас, частей МЧС России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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Екатерина Шмакова