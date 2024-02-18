Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие

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Сильное возгорание началось ночью после взрыва на промышленном предприятии во Львове, передает глава областной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.
По его словам, пожар был локализован. На месте происшествия находятся представители СБУ и Национальной полиции. Причины взрыва и возгорания выясняются.
Название предприятия не уточняется.
Отметим, что армии Российской Федерации с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом, в Кремле уточняют, что жилые дома не подвергаются нападению. Как сообщает президент России Владимир Путин, первая атака атака стала ответом на террористические действия , организованные киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога на украинских территориях звучит каждый день, в некоторых случаях — по всей стране.
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Название предприятия не уточняется.
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Дана Игумнова