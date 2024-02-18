Один человек пострадал в результате сильного пожара в Москве

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Один человек пострадал в результате сильного пожара в квартире в микрорайоне Северное Чертаново в Москве.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации агентства, пожар произошел на 3 этаже в доме недалеко от ТЦ «Авентура». Огонь охватил балкон московской квартиры.
Площадь возгорания — 50 квадратов. На месте работают экстренные службы. Житель квартиры пострадал, за его жизнь борются врачи.
Причины пожара устанавливаются.
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Площадь возгорания — 50 квадратов. На месте работают экстренные службы. Житель квартиры пострадал, за его жизнь борются врачи.
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Дана Игумнова