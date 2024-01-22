ГБР: Бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР

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Украинского военнослужащего заподозрили в убийстве четырёх человек в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, об этом сообщает государственное бюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, в полицию обратилась жительница города Лиман. Она сообщила о конфликте с военным. На помощь выехали два правоохранителя, однако, вскоре связь с ними была утеряна.
Следом за пропавшими выехала вторая группа полицейских, которая обнаружила тела своих коллег, а также пожилой женщины и её дочери.
По подозрению в совершении этого преступления задержали военнослужащего нацгвардии Украины. На него возбудили уголовное дело.
Иных подробностей случившегося пока не приводится.
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Следом за пропавшими выехала вторая группа полицейских, которая обнаружила тела своих коллег, а также пожилой женщины и её дочери.
Иных подробностей случившегося пока не приводится.
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Евгения Парфентьева