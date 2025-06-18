ГД требует отчета по делу многоженца Сухова, обвиненного в домогательствах

18 июня 2025, 14:39

Останина подключилась к делу Сухова, требуя отчета от СК и прокуратуры

Иван Сухов с семьей ( Фото: https://vk.com/id191629727 )

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с требованием предоставить отчет о результатах проверки Ивана Сухова, обвиненного дочерью в домогательствах. Соответствующее обращение к Игорю Краснову и Александру Бастрыкину опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.