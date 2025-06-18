ГД требует отчета по делу многоженца Сухова, обвиненного в домогательствах
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с требованием предоставить отчет о результатах проверки Ивана Сухова, обвиненного дочерью в домогательствах. Соответствующее обращение к Игорю Краснову и Александру Бастрыкину опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Останина обратила внимание на отсутствие информации о проверке, начатой 11 июня. Она попросила руководителей ведомств Краснова и Бастрыкина лично контролировать ситуацию и сообщить о принятых решениях.
Депутат также потребовала оценить эффективность профилактической работы с семьей Сухова.
Напомним, Анна Сухова обвинила отца в сексуальном насилии и рассказала, что его жены целуют ему ноги, когда приносят еду.
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