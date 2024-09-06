Падчерицы терпели девять лет: Священнику-педофилу ужесточили приговор в пять раз, подробности

Автор фото: istockphoto/ Maurizio Abbate
Суд Ростовской области в пять раз увеличил срок священнику-педофилу Сергею Лысенко. 45-летнего иерея Сергия уличили в растлении трех приемных дочерей в декабре 2021 года, после заявления супруги тогда еще действующего батюшки.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этого громкого дела.
Автор фото: istockphoto/cyano66
Когда домогательствам подверглась третья падчерица, женщина не выдержала и решилась на заявление в полицию. Помимо прочего, она рассказывала, что муж часто выпивал и устраивал пьяные дебоши в семье.
Автор фото: istockphoto/ Kenishirotie
Расследование резонансного дела и дальнейшие судебные тяжбы длились годы. Из-за участия малолетних, все заседания, а также оглашение приговора, проходили в закрытом режиме. Подробности дела и о дальнейшей судьбе детей не сообщались.
Автор фото: istockphoto/ Motortion
Окончательный приговор отчиму-педофилу вынесли в сентябре 2024 года. Согласно официальной информации на сайте суда, в приговоре остались три статьи уголовного кодекса о развратных и насильственных действиях сексуального характера. Исходя из обвинения, на момент насильственного растления одной из дочерей иерея не было и 14 лет.
В итоге Лысенко получил 12 лет колонии строгого режима – это почти в пять раз больше срока по предыдущему приговору. Исходя из длительности процесса, теперь уже бывшему священнику осталось сидеть около 9 лет – именно столько он отравлял жизнь приемным детям.
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Безбожно пил и бил членов семьиНастоятель храма творил непотребства с маленькими девочками еще задолго до заявления. Попадья старалась не выносить сор из избы, когда сексуальным домогательствам со стороны батюшки подвергались первые две приемные дочки. Но вскоре иерей начал оказывать нездоровые знаки внимания и третьему ребенку. К слову, детей супруги удочеряли совместно.
Автор фото: istockphoto/cyano66
Когда домогательствам подверглась третья падчерица, женщина не выдержала и решилась на заявление в полицию. Помимо прочего, она рассказывала, что муж часто выпивал и устраивал пьяные дебоши в семье.
«Он избивал меня, хватал нож и кидался на сына. Обещал даже убить детей, если они возьмут сторону матери. Я не выдержала и решила обратиться в полицию, епархию», – рассказывала в тот период женщина.
Жертвы педофила молчали 9 летСергия задержали почти сразу. Тогда и выяснилось, что священник домогался до детей в течение девяти лет, но девочки боялись об этом рассказать. Лысенко отправили в СИЗО и отлучили от церкви. На тот момент ему вменяли три статьи УК – одну за «развратные действия сексуального характера», еще две «насильственные действия» и все это в отношении детей до 16 лет.
Автор фото: istockphoto/ Kenishirotie
Расследование резонансного дела и дальнейшие судебные тяжбы длились годы. Из-за участия малолетних, все заседания, а также оглашение приговора, проходили в закрытом режиме. Подробности дела и о дальнейшей судьбе детей не сообщались.
Растлитель едва не вышел на свободуПервый срок — 7 лет колонии, на тот момент уже 48-летиний священник получил в 2023 году. Затем облсуд переквалифицировал статью 132 УК о насильственных действиях на более мягкую – 135 УК РФ. В итоге за «развратные действия без применения насилия» священнику дали 2,5 года. Этот срок отчим практически отбыл в СИЗО и должен был выйти через пару месяцев. Но по ходатайству обвинения дело вернули на повторное расследование.
Автор фото: istockphoto/ Motortion
Окончательный приговор отчиму-педофилу вынесли в сентябре 2024 года. Согласно официальной информации на сайте суда, в приговоре остались три статьи уголовного кодекса о развратных и насильственных действиях сексуального характера. Исходя из обвинения, на момент насильственного растления одной из дочерей иерея не было и 14 лет.
В итоге Лысенко получил 12 лет колонии строгого режима – это почти в пять раз больше срока по предыдущему приговору. Исходя из длительности процесса, теперь уже бывшему священнику осталось сидеть около 9 лет – именно столько он отравлял жизнь приемным детям.
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Лия Мурадьян