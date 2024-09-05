«Очень хотела в Европу»: бездетная пара из Германии убила беженку-украинку, чтобы забрать ее дочь

Фото: iStock/bedya
Семейной паре из Германии предъявлено обвинения в убийстве украинской женщины, ее матери, а также в похищении новорожденной девочки, которую они собирались воспитать как свою. О том, как беженка с Украины и ее мать стал жертвами бездетной немецкой семьи расскажет редакция «Радио 1».
Семья из Германии познакомилась с украинками в чате
Бездетная семейная пара из Германии завела дружбу с беременной женщиной и её матерью в популярном мессенджере. Узнав о том, что девушка находится в Германии вместе с матерью в статусе беженцев, супруги решили убить их, а ребенка, которого вынашивала молодая украинка, забрать себе.
Убийство беженок с Украины
Фото: iStock/Петр Ткаченко
Вскоре девушка родила девочку, о чем рассказала своим новым знакомым. Тогда немецкая пара пригласила женщин отпраздновать рождение ребенка в ресторан. Во время ужина супруги добавили успокаивающее средство в напитки двух женщин. Когда пожилая мать почувствовала себя плохо, они предложили отвезти её в медицинское учреждение, а молодую мать пригласили к себе домой.
По сведениям прокуратуры, мужчина повёз пожилую женщину к озеру, где несколько раз нанёс ей удары по голове предметом, а затем сбросил её в воду.
Аналогичным способом жители Германии избавились от матери ребенка. После этого пара подожгла тело и вернулась домой с новорожденным.
«За что боролась», «Видимо, она очень хотела в Европу», — комментируют трагедию пользователи Сети.
Уголовное дело
В марте 2024 года семейная пара предстала перед судом. По словам обвиняемых, причиной для двойного преступления стало их «давнее, не осуществившееся желание иметь дочь». Оказалось, что у супругов есть трое сыновей. Сосед семейства рассказал на суде, что ранее мужчина сообщил ему, что они ждут рождение дочери. При этом его супруга беременна не была.
Читайте также:
Брак с грузином привел к убийству 14-летней жены: как мать продала дочь «за овец» и лишилась ее
Турист из Болгарии, оскорбивший россиян, умер в Турции после драки с охраной
«Я хочу жить»: житель Иркутской области заступился за жену и был забит до смерти, подробности
Анастасия Хохлова