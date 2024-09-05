«Очень хотела в Европу»: бездетная пара из Германии убила беженку-украинку, чтобы забрать ее дочь

Семейной паре из Германии предъявлено обвинения в убийстве украинской женщины, ее матери, а также в похищении новорожденной девочки, которую они собирались воспитать как свою. О том, как беженка с Украины и ее мать стал жертвами бездетной немецкой семьи расскажет редакция «Радио 1».