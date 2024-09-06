Помощница учителя хотела заняться сексом с 13-летним бойфрендом дочери

Фото: istock/Larisa Stefanuyk
По громкому делу была арестована 39-летняя Келли Миллер, помощница учителя из города Пеория, штат Иллинойс. Как выяснилось, 17 августа школьник отправился со своей подружкой на футбольную игру с подружкой и ее родителями, одним из которых была Миллер.
После игры компания прибыла в дом Миллер, где женщина предложила парню переночевать. Вечером Миллер употребляла алкоголь.
После этого на телефон мальчика стали приходить неоднозначные сообщения, а затем и вовсе поступило открытое предложение заняться оральным сексом. Парень неоднократно отвечал отказом. Под утро около 4 часов мальчик ушел в подвал, чтобы остановить непрекращающееся внимание со стороны Миллер. Тем не менее, уже через некоторое время он проснулся от того, что она пыталась его обнять. После этого молодой человек позвонил своей матери и уехал домой.
После того как подросток рассказал все матери, они пошли в полицию и написали заявление. Миллер взяли под стражу и19 августа она появилась в суде, после чего ее отпустили. Следующее слушание назначено на 9 сентября.
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После этого на телефон мальчика стали приходить неоднозначные сообщения, а затем и вовсе поступило открытое предложение заняться оральным сексом. Парень неоднократно отвечал отказом. Под утро около 4 часов мальчик ушел в подвал, чтобы остановить непрекращающееся внимание со стороны Миллер. Тем не менее, уже через некоторое время он проснулся от того, что она пыталась его обнять. После этого молодой человек позвонил своей матери и уехал домой.
После того как подросток рассказал все матери, они пошли в полицию и написали заявление. Миллер взяли под стражу и19 августа она появилась в суде, после чего ее отпустили. Следующее слушание назначено на 9 сентября.
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Елена Перлова