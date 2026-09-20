Геймер обманул игрока на скины в Counter-Strike и попал на обязательные работы

20 сентября 2026, 13:02

Геймер получил 120 часов обязательных работ за обман на скины в Counter-Strike

Фото: istockphoto/AMilkin

В Республике Коми суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере игрового имущества. Фигурантом стал геймер, обманувший другого игрока в Counter-Strike при продаже внутриигровых предметов, сообщает со ссылкой на материалы суда РИА Новости.