Геймер обманул игрока на скины в Counter-Strike и попал на обязательные работы
В Республике Коми суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере игрового имущества. Фигурантом стал геймер, обманувший другого игрока в Counter-Strike при продаже внутриигровых предметов, сообщает со ссылкой на материалы суда РИА Новости.
По данным следствия, злоумышленник некоторое время общался с потерпевшим в мессенджере. Когда собеседник поинтересовался возможностью покупки скинов — уникальных обликов персонажа, оружия или других предметов, меняющих внешний вид, но не влияющих на игровые характеристики, — молодой человек отправил ему старый скриншот с предметами, которыми уже не владел. Он предложил на выбор ножи, перчатки и скин на винтовку. В результате за продажу несуществующих обликов обвиняемый получил 13 тысяч рублей.
Потерпевший, оставшийся и без скинов, и без денег, обратился в правоохранительные органы. Как следует из документов, он является студентом и нигде не работает, а указанная сумма является для него существенной.
В отношении геймера возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину и раскаялся, пояснив, что пошел на обман из-за тяжелого финансового положения.
Суд в Коми приговорил молодого человека к 120 часам обязательных работ. При вынесении решения учитывалась добровольная компенсация причиненного ущерба.
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