Достижения.рф

Неадекват устроил дебош во дворе Челябинска — попрыгал на «Мерседесе» и попал в больницу

В Челябинске мужчина прыгал по машинам во дворе и повредил «Мерседес»
Фото: Istock / Alberto Menendez

В Челябинске мужчина устроил дебош во дворе на улице Татищева — он запрыгнул на припаркованный «Мерседес» и повредил несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».



Очевидцы сняли происходящее на видео и вызвали полицию. Правонарушителя доставили в отдел, однако позже его перевезли в больницу.

Допросить мужчину пока не удалось — у него предположительно есть психические отклонения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0