Неадекват устроил дебош во дворе Челябинска — попрыгал на «Мерседесе» и попал в больницу

14 октября 2025, 12:17

В Челябинске мужчина прыгал по машинам во дворе и повредил «Мерседес»

Фото: Istock / Alberto Menendez

В Челябинске мужчина устроил дебош во дворе на улице Татищева — он запрыгнул на припаркованный «Мерседес» и повредил несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».