Неадекват устроил дебош во дворе Челябинска — попрыгал на «Мерседесе» и попал в больницу
В Челябинске мужчина устроил дебош во дворе на улице Татищева — он запрыгнул на припаркованный «Мерседес» и повредил несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».
Очевидцы сняли происходящее на видео и вызвали полицию. Правонарушителя доставили в отдел, однако позже его перевезли в больницу.
Допросить мужчину пока не удалось — у него предположительно есть психические отклонения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
