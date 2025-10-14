В Бразилии мужчина застрелил бывшую девушку на работе и покончил с собой
Трагедия на почве ревности произошла 11 октября в городе Агрестин, штат Пернамбуку, Бразилия. 37-летний Флавиу Коэльо да Силвейра застрелил свою бывшую возлюбленную, 28-летнюю Эмилиану Вериссиму да Силву, на её рабочем месте — автозаправочной станции.
По информации местных СМИ, за несколько дней до трагедии Эмилиана поставила точку в отношениях, заявив, что они больше не пара. Флавиу пытался её переубедить, но безуспешно. Не смирившись с расставанием, он приехал к ней на работу и открыл огонь.
Девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Позже тело мужчины обнаружили в автомобиле — рядом нашли оружие и, по предварительным данным, предсмертную записку.
