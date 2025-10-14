В Бразилии мужчина застрелил бывшую девушку на работе и покончил с собой

14 октября 2025, 12:20

Фото: iStock/ipopba

Трагедия на почве ревности произошла 11 октября в городе Агрестин, штат Пернамбуку, Бразилия. 37-летний Флавиу Коэльо да Силвейра застрелил свою бывшую возлюбленную, 28-летнюю Эмилиану Вериссиму да Силву, на её рабочем месте — автозаправочной станции.