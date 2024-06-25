Гендиректор «Русских фондов» Васильев проведет три месяца под домашним арестом

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Гендиректора АО «Русские фонды» Сергея Васильева отправили под домашний арест до 23 сентября. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Предпринимателя отправили под домашний арест с установлением в этот период определенных запретов и ограничений. Васильева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее суд отправил под домашний арест совладельца «Русских фондов» Константина Бейрита. Его подозревают в хищении свыше 8,8 млрд рублей. По тому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий.
Экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого арестовали 20 июня. «Радио 1» сообщало, что в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера.
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Экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого арестовали 20 июня. «Радио 1» сообщало, что в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера.
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Никита Иванов