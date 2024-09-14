Гендиректор «ТК-Прогресс» не признал вину в хищении более 7 млн рублей у Минобороны

Гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, которого арестовали по подозрению в хищении свыше 7,2 миллионов рублей у Минобороны, не признаёт вину в мошенничеству. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.