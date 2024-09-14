Гендиректор «ТК-Прогресс» не признал вину в хищении более 7 млн рублей у Минобороны

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Гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, которого арестовали по подозрению в хищении свыше 7,2 миллионов рублей у Минобороны, не признаёт вину в мошенничеству. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чём его подозревают, поскольку он не похищал бюджетные средства и не совершал никаких преступлений. Вместе с тем заверил, что не собирается скрываться, а заключение под стражу считает слишком строгой мерой.
По данным следствия, Григоряна обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом у правоохранителей есть все основания подозревать причастность Григоряна к даче взятки экс-начальнику Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову за получение подряда на ремонт общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Во время проведения реконструкционных работ была похищена крупная сумма.
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