Предпринимателя подозревают в хищении у Минобороны 7 млн рублей в Краснодаре

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В хищении семи миллионов рублей у Минобороны РФ подозревают бизнесмена Сурена Григоряна в Краснодаре, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере.
«Он подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — прокомментировал источник.По материалам уголовного дела, в августе 2020 года был оформлен госконтракт по реконструкции общежития, а в прошлом году фигурант, предварительно сговорившись с сообщниками, указал в актах о приемке работ заведомо ложные сведения, сказано в уголовном деле.
Из материалов также следует, что речь идет о сумме в семь миллионов 209 тысяч 386 рублей.
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