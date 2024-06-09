Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей

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В Карелии арестовали учителя английского языка за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что инцидент произошел в Сортавале. Учитель пристал к девочке прямо в помещении школы иностранных языков.
Дома ребенок рассказал родителям о странном поведении преподавателя. Семья девочки обратилась в правоохранительные органы.
Родственники малышки рассказали — над их дочерью надругались. По информации источника, педофилом оказался 40-летний гражданин Армении.
Мужчину задержали и отправили в СИЗО. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Дома ребенок рассказал родителям о странном поведении преподавателя. Семья девочки обратилась в правоохранительные органы.
Родственники малышки рассказали — над их дочерью надругались. По информации источника, педофилом оказался 40-летний гражданин Армении.
Мужчину задержали и отправили в СИЗО. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова