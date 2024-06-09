В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога

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В Орехово-Зуево продавец хот-догов пообещал показать девочке самокат, затащил ее в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что десятилетняя девочка находилась дома одна и решила пообедать хот-догом из вагончика около дома. Во время приготовления еды, продавец фастфуда начал делать школьнице пошлые комплименты, и уговорил ее зайти в вагончик, чтобы посмотреть его самокат.
Когда девочка зашла в вагончик, то он начал трогать ее и заставил ребенка прикасаться к своим интимным местам. Школьница смогла вырваться и убежать, она сообщила о произошедшем своей матери.
Семья пострадавшей обратилась в полицию. Согласно информации источника, по подозрению в преступлении задержан 31-летний гражданин Таджикистана. Его задержали, возбуждено уголовное дело.
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Когда девочка зашла в вагончик, то он начал трогать ее и заставил ребенка прикасаться к своим интимным местам. Школьница смогла вырваться и убежать, она сообщила о произошедшем своей матери.
Семья пострадавшей обратилась в полицию. Согласно информации источника, по подозрению в преступлении задержан 31-летний гражданин Таджикистана. Его задержали, возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова