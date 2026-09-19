Гендиректора косметического бренда MIXIT задержали в Москве

19 сентября 2026, 06:56

Гендиректора бренда MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве задержали генерального директора одного из крупнейших российских брендов косметики MIXIT Олега Пая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.