Гендиректора косметического бренда MIXIT задержали в Москве
В Москве задержали генерального директора одного из крупнейших российских брендов косметики MIXIT Олега Пая. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следствие подозревает Пая в крупном мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сегодня днём пройдёт судебное заседание, на котором суд определит меру пресечения для задержанного.
Согласно материалу, еще в сентябре 2024 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT, а также по адресам проживания руководителей компании. Среди них — соосновательница Елена Назарова и сам Олег Пай. Тогда подробности дела и статус фигурантов не раскрывались, однако в СМИ обсуждались разные версии: от возможных налоговых нарушений до корпоративного спора с бывшей сотрудницей Галиной Рязановой.
Ранее стало известно, что скончался один из российских моряков, пострадавших при аварии на рыболовном судне «Калтан». Подробности читайте здесь.
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